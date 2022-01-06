 

В Казахстане колонна бронеавтомобилей для разгона протестующих не смогла доехать до места назначения из-за нехватки газа

06.01.2022, 11:51, Разное
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10 броневиков 152-й мотострелковой дивизии застряли на подъезде к Алматы и не смогли добраться до мародеров в городе. Причиной остановки стало внезапно кончившееся топливо в газовых баллонах автомобилей.

Машины направлялись в город для борьбы с погромщиками, но в какой-то момент все разом заглохли на шоссе. В ходе оперативной проверки выяснилось, что прапорщик службы обеспечения тыла продавал на сторону газ, предназначенный для заправки армейских автомобилей. Военнослужащий разбавлял пропан-бутановую смесь инертным газом и другими примесями, понижая тем самым давление насыщенных паров. Именно по причине некачественного газа бронеавтомобили встали на дороге во время марша.

«Это хуже диверсии, это настоящее предательство. Большинство нашей автотехники использует сжиженный газ. Выходит, что мы не можем выполнять приказы президента и оказались полностью беззащитны перед народом. Это полная капитуляция», — заявил командир автоколонны полковник Жомбат Касырыгаев.

Военные попытались раздобыть топливо на ближайшей заправке, но его там не оказалось. Солдатам пришлось бросить автомобили и вернуться пешком в место своей постоянной дислокации во избежание потерь среди личного состава при возможном столкновении с демонстрантами.

По свидетельствам очевидцев, после ухода военных бронеавтомобили захватили протестующие, оперативно прибывшие из города. Хозяин заправки, сообщивший солдатам о якобы отсутствии газа, оказался местным лидером протеста. Он заправил броневики и они направились в Алматы для укрепления позиций протестующих.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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