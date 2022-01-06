Мнение: Главная причина проблем Казахстана

Если вы читаете новости, вы уже знаете, что в Казахстане заполыхало. После Нового года начались протесты из-за роста цен на топливо — газ разом подорожал с 10 до 20 рублей за литр. Для сравнения, в России газ ещё дороже: метан стоит 20 рублей с мелочью, пропан — около 35 рублей. Некоторые водители даже жалуются, что нет смысла переводить машину на газ — разница между ценами на газ и бензин сейчас не настолько велика, чтобы отбить затраты на установку оборудования.

Это, кстати, к вопросу, почему цены на бензин не имеют значения. В России топливо сейчас дёшево, а в Казахстане оно было сверхдешёвым — чуть ли не самым дешёвым на планете. И по-прежнему газ в Казахстане в разы дешевле, чем на Украине, например, но толпу протестующих сравнение с Украиной не успокоило. Потому что самый действенный способ разгневать человека — приучить его к халяве, а потом резко халяву отменить.

Так вот, толпы протестующих в Казахстане начали расти, пошли драки с полицейскими, штурм правительственных зданий. Разумеется, западные кураторы не могли не воспользоваться случаем, они тут же начали координировать протест через свои испытанные ресурсы. Власти Казахстана в ответ рубанули по всей стране интернет. Началась стрельба, пишут уже о десятках погибших.

Предлог для восстания малозначимый, цены на газ не являются столь уж болезненными для казахов. Да, неприятно, когда топливо дорожает. Но оно, повторюсь, по-прежнему остаётся дешёвым, при этом зарплаты в Казахстане не такие уж и маленькие — они примерно соответствуют российским.

Следовало ожидать скорого затухания протестов. Однако президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, решил иначе — он не только пошёл навстречу восставшим, пообещав им заморозить цены, но и отправил в отставку правительство:

https://lenta.ru/brief/2022/01/05/kazakh/

Может быть, господин Токаев давно искал случая разделаться с правительством и воспользовался удобным случаем избавиться от неудобных для него фигур. Однако протестующие восприняли шаг Токаева ожидаемо: как проявление слабости. Накал усилился: участники протестов решили, что власть уже трещит и, следовательно, надо ломать её дальше. Если до отставки правительства можно было надеяться, что протест затухнет сам собой, то теперь ситуация стала серьёзной.

Причина хрупкости Казахстана понятна. На всём постсоветском пространстве есть ровно один центр стабильности — Россия. Остальные страны могут нормально существовать и развиваться только в формате «младшего брата» России, находящегося с ней в тесном экономическом, военном и культурном союзе.

Играть самостоятельно другие страны не могут — не тот размер, не тот культурный фундамент, не то качество элит. Приклеиться к Китаю, США или Евросоюзу — решение глупое и дорогое, примеры Литвы, Армении и других республик у нас перед глазами. Изображать многовекторность — тупик, так как Россия выстроила уже зрелую политику, и не собирается помогать своим «многовекторным» соседям иначе как добрым словом и воздушными поцелуями.

Дмитрий Песков заявил сейчас, что «в Москве убеждены в способности соседней страны самостоятельно решить внутренние проблемы». Вот это тот уровень помощи, которую многовекторные соседи могут от нас по умолчанию получить. Конкретно Казахстан связан с Россией плотнее: к примеру, Казахстан участвует в ОДКБ, в российской организации коллективной защиты. Поэтому президент Токаев запросил у ОДКБ помощи, и Россия (вместе с другими членами ОДКБ) направит в Казахстан миротворцев.

Миротворцы — уже немало. Россия могла бы помочь и ещё кое-чем, но Казахстан позиционирует себя как отдельную сильную и независимую страну, а решать чужие проблемы бесплатно Россия не будет. Конечно, есть способы нас переубедить, мы всегда готова рассмотреть интересные и выгодные предложения от наших партнёров. Однако переговоры такого рода — дело небыстрое. В критической ситуации можно и не успеть.

Казахстан вроде бы как участвует в совместных программах с Россией, входит в ряд наших организаций, движется в сторону интеграции экономик. Однако пару лет назад в Казахстане решили отойти от России подальше, переведя национальный алфавит с кириллицы на латиницу. Также парламент республики запретил использовать русский язык даже на негосударственных вывесках. На высоких переговорах, стоя под флагами и улыбаясь в телекамеры, казахские политики могут говорить что угодно. Реальность мы видим, и она иная: Казахстан осознанно пытается удалиться от России, проводя последовательную политику гонений на русскую культуру в стране.

Ну что же, вольному воля. Россию устраивает любое развитие событий. Беспорядки в Казахстане — явление не новое, они там вспыхивают регулярно. Нынешние выглядят довольно опасными, но статистически большая часть мятежей проваливается. Если бы я делал ставку, я бы поставил и на провал этого мятежа. Если же власть в Казахстане сменится, мы будем договариваться с новыми властями. Критичной разницы не будет: второй раз алфавит на латиницу они не переведут. Как верно замечает Кримсональтер, сердце казахских политиков в любом случае останется в Лондоне:

https://sponsr.ru/crimsonanalytics/9247/Novostnoi_desk_Blic_Kazahstan_Kazatomprom_uran_maidan_i_vse_takoe/

Уже ясно, что беспорядки не пройдут для экономики Казахстана безболезненно. Отставка правительства — это ещё цветочки, этот шок можно пережить. А вот арест директора газоперерабатывающего завода, который «беспричинно поднял цену на сжиженный газ» — уже серьёзная заявка на победу. Ещё несколько таких решений, ещё немного регулирования цен и гонений на бизнес, и Казахстан докажет, что не зря входит в группу государств, названия которых заканчиваются на «-стан».

Россию всё это в конечном итоге устраивает. Да, больно смотреть на страны, которые когда-то были Россией, и которые большевики в рамках борьбы с «великорусским шовинизмом» от нас отторгли. Но мы справились, мы прошли сложный период и стали самодостаточными. Включать соседние страны в состав России, пожалуй, уже и поздно: в том числе потому, что само население соседних стран если и хочет к нам, то исключительно из материальных соображений, чтобы получать от России деньги и одновременно жаловаться в соцсетях, что без России было бы гораздо лучше.

С другой стороны, постепенно ситуация меняется к лучшему. Россия, будучи великой державой и самодостаточной страной, нормально развивается. «Многовекторные» республики из-за низкого качества элит и прочих неустранимых проблем постепенно отстают. История показывает, что будет дальше. Когда разрыв в уровнях жизни между Россией и «многовекторными» республиками превысит некий предел, жители этих республик начнут Россию горячо любить — вот с тем же замиранием сердца, с которым мы сами в 1980-х и в 1990-х любили США. Определённую выгоду Россия из этого извлечёт: в виде притока мозгов и капиталов, например, а также в виде хороших условий для инвестиций в местную экономику.

Покупать любовь за деньги, как это делали наивные советские вожди, заведомо провальная идея. Если давать соседям деньги, они будут их охотно брать, а потом нам же на эти деньги и вредить. Лучший способ наладить отношения — стать кратно богаче соседей, чтобы туземцы смотрели на Москву теми же глазами, которыми они смотрят сейчас на Лондон.

Приятно видеть, что именно в этом направлении современная Россия свою политику и строит.