 

Саакашвили сообщил о собрании казахстанских оппозиционеров в Киеве

06.01.2022, 11:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Находящийся под арестом в Руставской тюрьме житель Украины экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, глава украинского исполкома реформ, сообщил о собрании казахских оппозиционеров в его доме в Киеве.

В своем заявлении на страничке в социальной сети Facebook он «приветствует борьбу казахского народа за свободу» и отмечает, что «этот героизм показывает конкретный пример того, что какие бы репрессии не проводил режим, какие бы аресты он не осуществлял, какие бы спецназы не направлял, люди везде хотят свободы и не будут мириться с несправедливостью, коррупцией и неформальным управлением».

«В прошлом году у меня в Киеве гостила группа казахских оппозиционеров», – сообщил Саакашвили.

Он отмечает, что после встречи с ними «убедился, что казахское общество готово для больших перемен, свидетелями которых мы сейчас являемся».

«(Экс-глава Казахстана Нурсултан) Назарбаев сделал для Казахстана намного больше, чем (основавтель правящей «Грузинской мечты» Бидзина) Иванишвили для Грузии, но это не дает ему право считать страну личной вотчиной и неформально ею управлять, утопая в роскоши. Народ обязательно вернет страну себе», – сообщил Саакашвили, отбывающий шестилетнее наказание.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Готовившим покушение на Лукашенко предъявили обвинение

05.12 / В РФ раскрыли, кто рекомендовал ООН смягчить контроль за марихуаной

25.08 / Украинки Свитолина и Костюк пробились в четвертьфинал одиночного разряда турнира WTA в Чикаго

02.06 / Матвиенко навала неприкрытым нацизмом закон Зеленского о коренных народах Украины

15.03 / “Предъявляйте обвинения, отправляйте за решетку”. Порошенко призвал Зеленского к действиям по Коломойскому

11.08 / В партии “Наш край” заявили, что Кабмин должен сделать условия получения дешевых кредитов доступными для предпринимателей

13.01 / «Добро пожаловать в брексит» – в ЕС изымают еду у приезжающих из Британии водителей

02.12 / Евродепутаты от правящей венгерской партии заявили, что Киев создал ситуацию “гражданской войны” в Закарпатской области

17.09 / Формат 5G ускорил рынок процессоров

05.08 / Ученые обнаружили указывающий на риск развития смертельного осложнения COVID-19 маркер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика