 

В Алма-Ате сообщили о гибели 12 правоохранителей при столкновениях с протестующими

06.01.2022, 11:36, Новости дня
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По меньшей мере 12 сотрудников полиции погибли в ходе столкновений с протестующими, еще 353 правоохранителя пострадали, сообщил со ссылкой на комендатуру города сообщил телеканал «Хабар-24».

По данным СМИ, тело одного из погибших обезглавлено. «Это доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований», – передает слова представителя ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось, что около 250 погромщиков собрались на площади Республики в Алма-Ате.

Утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы«. Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.



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