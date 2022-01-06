 

Украина и Турция договорились об углублении сотрудничества в сфере военной разведки

06.01.2022, 11:36, Новости дня
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Руководители военных разведок Украины и Турции договорились об углублении и активизации сотрудничества, информирует главное управление разведки украинского минобороны.

«На днях состоялся визит главы отечественной военной разведки бригадного генерала Кирилла Буданова в Турецкую Республику, во время которого состоялась его встреча с турецким коллегой – генерал-лейтенантом Рафетом Далкираном», – говорится в сообщении украинского ведомства в Facebook.

Главы военных разведок обсудили состояние и тенденции развития ситуации с безопасностью в мире, Черноморском регионе и вокруг Украины. Они также рассмотрели текущие и перспективные угрозы национальной безопасности обеих стран, их источники, риски эскалации и возможные меры по нейтрализации.

Отмечается, что была достигнута договоренность об углублении и активизации сотрудничества украинской и турецкой военных разведок.

Ранее Украина получила турецкую систему боевого управления для военных кораблей, а украинские разведчики провели учения вблизи Крыма.



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