 

Золотарёв предупредил об опасности употребления мёда в холодное время года

06.01.2022, 11:32, Разное
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Диетолог пояснил об опасности согревающих и охлаждающих продуктов, напитков. Врач-нутригенетик Андрей Золотарёв заявил, обыкновенный мёд в зимнее время года может стать причиной простудного заболевания.
Эксперт сообщил, что мёд вызывает согревающий эффект и усиленное потоотделение. Человек может этого не знать, но, если перед выходом на улицу или непосредственно во время прогулки съесть мёд, то произойдет перепад температур – можно заболеть.

Специалист просит быть осторожными с продуктами с согревающим или охлаждающим эффектом. В жару пьются холодные напитки, но они абсолютно не годятся для употребления в жаркий сезон.

Золотарёв утверждает, резкие перепады температур вредят человеческому организму. В жаркий сезон следует отдать предпочтение горячим напиткам, а в холода необходимо питье комнатной температуры.

Источник: radiosputnik.ria.ru



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