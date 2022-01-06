Специалисты составили антирейтинг автомобилей со скрученным пробегов на рынке России

Высокая цена товара не всегда означает достойное качество. Хорошие технические параметры, высокий уровень прочности и безопасности характерны для бюджетных моделей автомобилей. В РФ были проведены исследования, а затем составлен топ транспортных средств, продающихся на вторичном рынке со скрученным пробегом.

В антирейтинг попали следующие марки автомобилей: Rio, Solaris, Polo, Rapid, Qashqai, Kaptur, а еще Optima, Sonata и Octavia. Модели имеют большой спрос, ведь сочетают в себе хорошую цену и качественную сборку основных узлов. Подобная реклама привлекает, а на деле покупатель получает недолгий срок эксплуатации из-за скрученного пробега.

Пробег скручивается довольно часто, как раз таки из-за этой популярности. Чтобы провести скручивание используют различные способы. Покупать такое транспортное средство небезопасно.

Специалисты рекомендуют перед приобретением автомобиля проверять его при помощи компьютерной диагностики и проводить тщательный осмотр. Наилучшим выбором будет отказ от подобной покупки. Это позволит избежать опасных ситуаций при эксплуатации авто.

Источник: infopro54.ru