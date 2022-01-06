Мнение: Начался ввод войск ОДКБ в Казахстан

В годовщину штурма Капитолия начался ввод войск ОДКБ в Казахстан.

Согласно заявлению организации, процесс уже идет и войска стран-участниц организации уже действуют на территории Казахстана. Россия осуществляет переброску необходимых войск (в авангарде идут части ВДВ), также как и Белоруссия, Армения, Таджикистан и Киргизия. Роль войск ОДКБ будет обеспечивающей – заниматься подавлением трэша в городах будут сами казахи.

Для ОДКБ это первая полноценная операция, которая конечо будет расцениваться как своеобразная проверка состоятельности всего блока. И прежде всего, способности обеспечить коллективную безопасность для одного из его членов.

Так что помимо сугубо местных казахских проблем, это еще и своеобразная проверка ОДКБ в боевых условиях.

В Алма-Ате утром была частичная зачистка, но о полном взятии ситуации под контроль говорить рано, согласно заявлению МВД Казахстана только при неудачной попытке ночного штурма здания МВД в Алма-Ате было убито огнем на поражение несколько десятков нападавших. Общее кол-во погибших вчера в Алма-Ате при таких делах может быть весьма значительным.

Вот так вот зажигательно начинается 2022-й год.

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PS. На фотографии кадры утренней зачистки в Алма-Ате.

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