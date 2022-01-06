Апелляцию Януковича на приговор за госизмену Киевский апелляционный суд вернул в Оболонский райсуд

“Определением коллегии судей […] уголовное производство вместе с апелляционной жалобой осужденного Януковича на приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 года возвращен в Оболонский районный суд города Киева для выполнения требований ч. 3 ст. 400 Уголовного процессуального кодекса Украины”, – говорится в сообщении.

В указанной статье кодекса сказано, что такие действия предусмотрены в отношении лиц, приговоренных в заочном порядке. Эта норма закона появилась в 2014 году уже после бегства Януковича.

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

В ноябре 2021 года Янукович оспорил в Окружном административном суде Киева свое отстранение от должности.

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