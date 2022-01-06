 

“Богатая кутья” на Святой Вечер. Рецепт от эксперта

06.01.2022, 11:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Богатая кутья. Готовится обычно на святой вечер. Щедрой называют ту, которая готовилась накануне Старого Нового Года. И еще накануне Крещения готовили голодную кутью. Готовили заранее и ставили в углу. Уголок – самое почетное место в доме… Традиций много, у всех они разные. В нашей семье кутью крестник нес своему крестному утром 7 января”, – рассказал эксперт.

Для приготовления богатой кутьи понадобятся 175 г пшеницы, 50 г мака, 150 г очищенных грецких орехов, 75 г голубики сушеной, 75 г клюквы сушеной, 100 г меда (или по своему вкусу), узвар – 100–120 г. Вместо клюквы и голубики можно взять изюм.

Пшеницу нужно хорошо промыть водой, варить на медленном огне примерно 45 минут.
Готовую пшеницу отбросить на сито.

Вместе с пшеницей поставить на маленький огонь промытый мак. Томить примерно 30 минут – пока зерна не начнут показывать белый корешок. Дать остыть и перетереть в ступке в пасту.

Голубику и клюкву залить кипятком на минуту, отбросить на сито. Орехи поджарить до румяности в духовке.

В большой миске смешать вареную пшеницу, орехи, пасту из мака, ошпаренную голубику и клюкву, добавить мед и узвар, чтобы смесь была сочной и ароматной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)

Контекст:

Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности технолог питания, затем поступил в Полтавский кооперативный университет.

После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан. 

С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / ФАС возбудила дело против «Почты России»

10.07 / Матч “Шахтер” – “Вольфсбург” пройдет в Украине

05.10 / CP – «всеобъемлющего господства» ради — США планируют строить военные базы на Луне

07.02 / Эксперты ВОЗ нашли в Ухане «важные улики» о возникновении COVID-19

09.12 / “Это уже террор!”. Микитась призвал Зеленского вмешаться в его дело

09.11 / Друг Колтового предложил новую версию гибели телеведущего

07.11 / Названа доля преступлений в IT-секторе среди правонарушений в России

25.06 / Эксперты: Малым партиям удастся мобилизовать часть спящего электората

30.11 / “Разве можно судить незавершенный шедевр?” 39-летняя Фреймут показала свою 15-летнюю дочь

21.05 / Выборы-2021: КПРФ решила собраться на съезд после «Единой России», а «зеленые» раскололись

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика