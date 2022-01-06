“Богатая кутья” на Святой Вечер. Рецепт от эксперта

“Богатая кутья. Готовится обычно на святой вечер. Щедрой называют ту, которая готовилась накануне Старого Нового Года. И еще накануне Крещения готовили голодную кутью. Готовили заранее и ставили в углу. Уголок – самое почетное место в доме… Традиций много, у всех они разные. В нашей семье кутью крестник нес своему крестному утром 7 января”, – рассказал эксперт.

Для приготовления богатой кутьи понадобятся 175 г пшеницы, 50 г мака, 150 г очищенных грецких орехов, 75 г голубики сушеной, 75 г клюквы сушеной, 100 г меда (или по своему вкусу), узвар – 100–120 г. Вместо клюквы и голубики можно взять изюм.

Пшеницу нужно хорошо промыть водой, варить на медленном огне примерно 45 минут.

Готовую пшеницу отбросить на сито.

Вместе с пшеницей поставить на маленький огонь промытый мак. Томить примерно 30 минут – пока зерна не начнут показывать белый корешок. Дать остыть и перетереть в ступке в пасту.

Голубику и клюкву залить кипятком на минуту, отбросить на сито. Орехи поджарить до румяности в духовке.

В большой миске смешать вареную пшеницу, орехи, пасту из мака, ошпаренную голубику и клюкву, добавить мед и узвар, чтобы смесь была сочной и ароматной.

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Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)

Контекст:

Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности технолог питания, затем поступил в Полтавский кооперативный университет.

После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан.

С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.

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