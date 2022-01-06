“Мамка”, “Какая сексуальная”. 63-летняя Мадонна показала грудь на откровенных снимках
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“После катания на лыжах – SPA, после SPA – обед!” – написала она.
Певица позировала сидя, лежа и стоя, томно изгибаясь перед камерой.
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“Мамка”, – прокомментировала подписчица ewelina6651.
“Какая сексуальная мамочка”, – отметила desviosdevanusa.
Контекст:
Кит Харинг умер 16 февраля 1990 года на 32-м году жизни от осложнений, вызванных СПИДом.
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии “Грэмми”.
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