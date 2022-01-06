 

General Motors представил в США электрический пикап Chevrolet Silverado EV

06.01.2022, 11:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американский бренд General Motors продемонстрирован электрическую модификацию пикапа Chevrolet Silverado EV.

Автомобиль позиционируют в качестве прямого конкурента для модели Ford F-150 Lightning. Кроме того, в салоне задействовали цифровую приборную панель, а также крупный 17-дюймовый экран мультимедийного комплекса. Дополнением значится проекционный экран на лобовом стекле, где выводятся важные сведения.

Под капотом установлены два силовых агрегата с общей мощностью около 500-600 л.с. в разных комплектациях. В улучшенном исполнении разгон до сотни достигается за 4,5 секунд. Также разработчики анонсировали увеличенный запас хода, который достигает около 650 километров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Навальный останется в Германии до завершения курса реабилитации

02.08 / Минздрав призвал людей с хроническими заболеваниями отказаться от путешествий

03.12 / После драки коммунальщиков в центре Москвы задержаны 11 человек

29.08 / Нардеп Лерос заявил, что ему подожгли автомобиль

25.11 / Компьютерный чип Cerebras CS-1 способен предсказывать будущее

20.09 / Трамп одобрил сделку по покупке TikTok американской компанией, дату блокирования соцсети перенесли

07.12 / Британский солдат Чилеше Мвамба потребовал 1 млн евро из-за холода в Эстонии

11.07 / В Германии из-за кибератаки объявили чрезвычайное положение

08.07 / Польская PGNiG вернула Газпрому 90 млн долларов

02.06 / В РФ представлен новый метод переработки старых автопокрышек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика