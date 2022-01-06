General Motors представил в США электрический пикап Chevrolet Silverado EV

Американский бренд General Motors продемонстрирован электрическую модификацию пикапа Chevrolet Silverado EV.

Автомобиль позиционируют в качестве прямого конкурента для модели Ford F-150 Lightning. Кроме того, в салоне задействовали цифровую приборную панель, а также крупный 17-дюймовый экран мультимедийного комплекса. Дополнением значится проекционный экран на лобовом стекле, где выводятся важные сведения.

Под капотом установлены два силовых агрегата с общей мощностью около 500-600 л.с. в разных комплектациях. В улучшенном исполнении разгон до сотни достигается за 4,5 секунд. Также разработчики анонсировали увеличенный запас хода, который достигает около 650 километров.