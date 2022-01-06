Будущий электрический кроссовер Volvo получит автопилот

Шведская марка Volvo запланировала выпуск нового электрического кроссовера с технологией беспилотного управления.

Вместе с тем для осуществления планов в серийной технике понадобится доказать необходимый уровень безопасности эксплуатации паркетника. Вместе с тем первые испытания на дорогах общего пользования начнут к середине нынешнего года. Планируется добиться высокой надежности беспилотного электрокара без ущерба уровню безопасности.

В базовом исполнении применят 5 радаров, 8 камер, а также 16 датчиков, которые должны продемонстрировать высокую степень восприятия на дорогах общего пользования. Вместе с тем премьера новой модели состоится уже в наступившем году, но точные сроки пока не озвучены представителями марки Volvo.