OKAI презентовала новые электросамокаты

Известная марка OKAI официально представила новый электросамокат под названием ES800.

Достоинством представленной новинки следует отметить возможность езды по бездорожью, где остальные модели не смогут проявить надежного управления. Электрический самокат получил встроенный мотор с мощностью 1,8 кВт/ч. Кроме того, разработчики существенно модернизировали подвеску, за счет которой плавность хода значительно увеличена.

Вместе с тем аналогичные модели выпущены марками Bird и Lime, которые являются ближайшими конкурентами в данном сегменте. Представители бренда пока не анонсировали сроки продаж электрических самокатов, а также их стоимость на рынке.