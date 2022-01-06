Chery анонсировала новый внедорожник TX под брендом Jetour

Известная марка Jetour объявила о скором выходе нового агрессивного внедорожника, который составит конкуренцию брутальной модели Tank от Great Wall.

Официальная премьера состоится 10 января. Новинка получила название TX. В Сети уже опубликован тизер, посвященный внедорожнику. По снимкам можно увидеть расширенные колесные арки, объемный капот, закругленную форму головной оптики и внедорожные шины. Под капотом установлена гибридная система с общей мощностью 462 л.с.

Модель функционирует на двух электрических агрегатах, а также с 1,5-литровым бензиновым двигателем с мощностью 170 л.с. Что касается продаж гибридного внедорожника, то сроки выхода на рынок будут озвучены в рамках готовящейся презентации транспортного средства.