 

Chery анонсировала новый внедорожник TX под брендом Jetour

06.01.2022, 11:22, Новости дня
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Известная марка Jetour объявила о скором выходе нового агрессивного внедорожника, который составит конкуренцию брутальной модели Tank от Great Wall.

Официальная премьера состоится 10 января. Новинка получила название TX. В Сети уже опубликован тизер, посвященный внедорожнику. По снимкам можно увидеть расширенные колесные арки, объемный капот, закругленную форму головной оптики и внедорожные шины. Под капотом установлена гибридная система с общей мощностью 462 л.с.

Модель функционирует на двух электрических агрегатах, а также с 1,5-литровым бензиновым двигателем с мощностью 170 л.с. Что касается продаж гибридного внедорожника, то сроки выхода на рынок будут озвучены в рамках готовящейся презентации транспортного средства.



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