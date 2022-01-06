Париж обеспокоен заигрыванием Берлина с Договором о запрещении ядерного оружия

Франция, единственная ядерная держава в ЕС, делает всё возможное, чтобы подчеркнуть важность ядерного сдерживания для международной безопасности, пишет Frankfurter Allgemeine. С точки зрения Франции, совместное заявление ядерной «пятёрки» является ответом на Договор о запрещении ядерного оружия, продвигаемый для «усиления давления» на ядерные державы. При этом Париж обеспокоен позицией Берлина, планирующего присоединиться к договору в качестве государства-наблюдателя.



AP

Совместное заявление пяти ядерных держав — США, России, Китая, Великобритании и Франции — можно считать намёком для ЕС и прежде всего для Германии. В опубликованном в понедельник заявлении европейские союзники Франции не упоминаются. Однако, с точки зрения Франции, заявление, вероятно, является ответом на Договор о запрещении ядерного оружия. В марте подписавшие его страны планируют созвать Обзорную конференцию. Новое федеральное правительство Германии сможет впервые принять участие в конференции участников договора в статусе наблюдателя, пишет Frankfurter Allgemeine.

Франции, единственной ядерной державе в ЕС после брексита, это совсем не нравится. Поэтому её правительство сделало всё возможное, чтобы подчеркнуть важность ядерного сдерживания для международной безопасности в преддверии Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия. Из-за пандемии она была перенесена с января на август. Но МИД Франции предполагает, что заявление «пятёрки» можно считать первым успехом Франции в качестве председателя Совета ЕС.

Текст заявления был подготовлен на конференции в Париже, состоявшейся в начале декабря. В нём говорится: «В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана». Экс-президент США Дональд Трамп отказывался использовать эту формулировку. Тот факт, что администрация Байдена поддержала заявление, однако публично отреагировала на него довольно сдержанно, в Париже связывают с процессом разработки нового Обзора ядерной политики США.

По мнению Эммануэль Мэтр, сотрудницы французского Фонда стратегических исследований, главная цель декларации — укрепление доверия. «Новостей об успехах в контроле над вооружениями немного. Поэтому примечательно, что пяти ядерным державам удалось согласовать основные принципы», — сказала Мэтр. В заявлении ядерные державы подчеркнули важность обязательств в сфере разоружения. Своей первоочередной ответственностью они объявили недопущение войны друг с другом. Ядерные вооружения должны служить исключительно «оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны». На международном уровне ядерные державы «стремятся работать со всеми государствами» для достижения конечной цели — «построения мира, свободного от ядерного оружия».

Государствам, не обладающим ядерным оружием, запрещено его приобретать. Мэтр не видит противоречия с масштабной программой ядерной модернизации Китая. «По крайней мере официально, Китай всегда подчёркивал, что это оружие используется не для нанесения первого удара, а в качестве средства сдерживания», — отмечает она.

В любом случае Франция стремится подчеркнуть важную роль ядерного сдерживания. «Тем самым она противопоставляет ответственную позицию требованиям неправительственных организаций о немедленном разоружении», — считает Мэтр.

Во французском МИДе Договор о запрещении ядерного оружия называют «далёким от реальности». Он представляет собой попытку 51 страны, в первую очередь государств Латинской Америки, Карибского бассейна и Африки, «усилить политическое давление» на ядерные державы. Договор обязывает участников отказаться от разработки, производства и испытаний ядерного оружия. Он также запрещает иметь во владении и накапливать оружие или другие ядерные взрывные устройства на территории стран.

Однако на территории Германии имеется ядерное оружие. Это одна из причин, по которой статус наблюдателя Германии вызывает вопросы. Париж указывает, что Франция и США согласны с тем, что ядерное сдерживание остаётся незаменимым инструментом. Они надеются, что новое правительство Германии окажется ответственным партнёром по НАТО. Призывы лидера фракции СДПГ в бундестаге Рольфа Мютзениха «избавиться от американского ядерного оружия, размещённого в Германи, как можно скорее», были встречены неодобрительно.

Не понравилось французскому правительству и новое коалиционное соглашение. Три ядерные державы НАТО — Франция, Великобритания и США — отвергают Договор о запрещении ядерного оружия. Тот факт, что Германия, имеющая ядерное оружие на своей территории, получила статус наблюдателя, подвергся резкой критике в Париже. Однако более важным является то, что в коалиционном соглашении Берлин заявил о приверженности «поддержанию надёжного сдерживающего потенциала», отмечает Frankfurter Allgemeine.