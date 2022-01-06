 

Протестующие окружили несколько больниц в Алма-Ате

06.01.2022, 10:52, Новости дня
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В Алма-Ате участники протестов окружили несколько больниц и не пропускают пациентов, сообщил телеканал «Хабар 24».

«Они [протестующие] не пропускают туда пациентов и врачей», – передает «Sputnik Казахстан» в Telegram.

Ранее сообщалось, что около 250 погромщиков собрались на площади Республики в Алма-Ате.

Утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.



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