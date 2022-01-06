Актриса Мария Куликова рассказала о своих сложных отношениях в молодости

44-летняя Мария Куликова поделилась деталями своей личной жизни с избранниками. По словам артистки, в молодости ей было сложно контролировать эмоции.

Исполнительница главной роли в медицинской драме «Склифосовский» редко раскрывает подробности своей личной жизни. В недавнем интервью Мария Куликова поделилась, что в молодости во время конфликтов она повышала голос и собирала чемоданы с вещами. Позже артистка осознала, что такие импульсы ни к чему хорошему в ссорах не приведут.

Российская знаменитость была замужем за своим коллегой Денисом Матросовым. Супруги решили расстаться после 12-ти лет брака. Мария Куликова призналась: после этого поменяла свои взгляды на некие вещи. В настоящее время она не такая категоричная и не делает резких решений, даже если её обидели. Артистка не намерена больше тратить свои силы на глупости.

Мария Куликова рассказала, что сейчас просто живёт в своё удовольствие и не работает над взаимоотношениями. Также звезда сериалов отметила, что ей всё-таки удалось найти «свою родственную душу». Актриса состоит в счастливых отношениях уже 7 лет.

Источник: www.starhit.ru