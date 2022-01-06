 

Миротворцы от ОДКБ “приступили к выполнению задач” в Казахстане. Россия направила десантников

06.01.2022, 10:40, Новости дня
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“В Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности. В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Белоруссия, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики”, – сказано в документе.

Основными задачами миротворцев ОДКБ в Казахстане указаны “охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле”.

В секретариате организации отметили, что от России в состав миротворцев вошли “подразделения и воинские части воздушно-десантных войск”.

“В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС (воздушно-космических сил. – “ГОРДОН”) России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач”, – объяснили в ОДКБ.

Вечером 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран ОДКБ, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. Были задержаны сотни протестующих.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это решение, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.

В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет. 

В МВД Казахстана заявили, что в ходе протестов и беспорядков погибло восемь правоохранителей.

6 января полиция страны сообщила о ликвидации “десятков” участников протестов, которые, по данным правоохранителей, пытались захватывать здания в Алматы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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