Chevrolet анонсировал запуск электромобиля Equinox за $ 30 000 в 2023 году

Американская компания General Motors анонсировала выпуск электрокаров на базе паркетников Chevrolet Equinox и Blazer SUV.

Выход на рынок обеих новинок состоится в следующем году. Производитель указывает на важность расширения линейки электрических транспортных средств, набирающих обороты на мировом рынке. Вместе с тем оба электрокара выполнены на платформе Ultium. В первом случае автомобиль является совершенно новым, тогда как здесь применили кузов компактного внедорожника.

В компании уточнили, что стоимость электрической модели составит около 30 тысяч долларов. Вместе с тем точные технические параметры и функции американских электрических кроссоверов Chevrolet Equinox и Blazer SUV озвучат несколько позже.