 

Chevrolet анонсировал запуск электромобиля Equinox за $ 30 000 в 2023 году

06.01.2022, 10:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американская компания General Motors анонсировала выпуск электрокаров на базе паркетников Chevrolet Equinox и Blazer SUV.

Выход на рынок обеих новинок состоится в следующем году. Производитель указывает на важность расширения линейки электрических транспортных средств, набирающих обороты на мировом рынке. Вместе с тем оба электрокара выполнены на платформе Ultium. В первом случае автомобиль является совершенно новым, тогда как здесь применили кузов компактного внедорожника.

В компании уточнили, что стоимость электрической модели составит около 30 тысяч долларов. Вместе с тем точные технические параметры и функции американских электрических кроссоверов Chevrolet Equinox и Blazer SUV озвучат несколько позже.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Главу инвесткомпании QBF обвинили в хищении более 1 млрд рублей

17.10 / Врач-инфекционист рассказал, почему некоторые молодые люди тяжело переносят COVID-19 и как нельзя его лечить в домашних условиях

12.11 / Телефонные мошенники изобрели новую схему обмана

03.09 / Украина за день завоевала 10 медалей на Паралимпиаде, число случаев штамма “Дельта” в стране возросло. Главное за день

09.09 / Никто из эвакуированных в Украину афганцев не получил статус беженца, но “вероятность высокая” – МВД

02.07 / Кремль объяснил итоги голосования по Конституции в НАО

23.10 / Арестован готовивший теракт в Москве уроженец Центральной Азии

22.08 / Во Львовской области 14-летнюю девушку ударило током на цистерне с бензином

17.03 / К задержанному в Крыму сотруднику “Радіо Свобода” могли применять физическое и психологическое насилие – правозащитники

07.02 / Синоптик рассказал о погоде в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика