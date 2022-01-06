 

Cadillac представил свой концепт InnerSpace

06.01.2022, 10:38, Новости дня
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Американский автопроизводитель Cadillac запланировал показ на выставке в Лас-Вегасе нового уникального концепта.

Автомобиль предложен под названием Cadillac InnerSpace, тогда как в дальнейшем планируется выпуск модели под именем Cadillac Halo. Производителю удалось внедрить в прототип передовые технологии и расширенные опции, которые существенно отразятся на комфорте и безопасности для пассажиров. Роскошный вид расширен применением панорамных окон.

Кроме того, инженеры сумели предложить технологию SoundComfort, предполагающую минимальные посторонние шумы при езде. Что касается производительности, подробности о примененных силовых установках на данный момент не раскрыты американскими разработчиками.



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