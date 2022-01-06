 

Новый ГАЗ-31105 ВОЛГА 2022 в кузове кросс-купе показали в Сети

06.01.2022, 10:37, Новости дня
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Легендарный бренд «Волга» уже давно не выпускает технику, однако в сети показали рендеры кросс-купе модели ГАЗ-31105 «Волга».

Художники пофантазировали на тему уникальной модели, которая представляет собой роскошное транспортное средство с современным кузовом. Модель обладает светодиодными фарами, круглыми фонарями, а также улучшенными выхлопными патрубками. Кроме того, авторы идеи указали, что купеобразный автомобиль мог бы использоваться для езды по бездорожью.

Для осуществления технической основы могла быть применена платформа MQB. Кроме того, новому автомобилю приписывают 2-литровый турбированный двигатель с мощностью до 220 л.с. Автомобиль имеет семиступенчатую роботизированную коробку передач.



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