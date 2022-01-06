Продовольственные банки США предупреждают о надвигающемся кризисе

На фоне роста числа госпитализаций с коронавирусом и роста инфляции в США обостряется продовольственный кризис, с которым множество американских семей столкнулись ещё до начала пандемии, пишет Bloomberg. В продовольственных банках указывают на то, что ожидаемой помощи от правительства США в размере $2 миллиардов недостаточно для решения «надвигающегося кризиса».



AP

В начале пандемии американцы выстраивались в многочасовые очереди у продовольственных банков, ожидая возможности получить продукты. Как отмечает Bloomberg, множество из них знали, что такое проблема отсутствия продовольственной безопасности, ещё до распространения COVID-19. Однако десятки миллионов жителей США за подобной помощью во время пандемии обратились впервые.

В 2020 году предотвратить серьёзный продовольственный кризис удалось только благодаря экстренному вмешательству федеральных властей. В этом году, несмотря на некоторое ослабление ограничительных мер, введённых для сдерживания распространения коронавируса, «целый ряд факторов по-прежнему мешает многим американцам найти достаточно еды». Основная нагрузка по-прежнему ложится на продовольственные банки, миссия которых становится всё «труднее и дороже». В связи с этим новостное агентство призывает конгресс США оказать поддержку благотворительным организациям, которые обеспечивают американцев питанием.

По данным Bloomberg, отсутствие продовольственной безопасности — это состояние, при котором у отдельных лиц или целых семей нет доступа к достаточному количеству пищи для ведения здорового образа жизни. В 2019 году около 35 миллионов человек, то есть 10,9% американцев подпадали под это описание. Однако уже в 2020 году число американцев, нуждающихся в продовольственной помощи, возросло почти в два раза и достигло 60 миллионов человек.

Конгресс США отреагировал на это целым рядом чрезвычайных мер, однако для продовольственных банков самым важным шагом стало вливание $1,2 миллиардов в программу чрезвычайной продовольственной помощи, в рамках которой Министерство сельского хозяйства закупает продовольствие у фермеров и распределяет его по штатам. В 2020 году эта и другие программы позволили организации Feeding America раздать 2,5 миллиардов порций еды, а продовольственному банку города Твин Сити Second Harvest Heartland — почти 200 миллионов фунтов еды с начала пандемии.

При этом спрос на услуги благотворительных организаций остаётся очень высоким. По словам исполнительного директора Second Harvest Heartland Эллисон О’Тул, число посещений продовольственных банков всё ещё на 30% превышает показатели до пандемии. «Я бы очень хотела сказать, что худшее в продовольственном кризисе COVID-19 уже позади. Но это не так», — приводит Bloomberg слова О’Тул.

По словам эксперта, множество факторов, таких как высокий уровень госпитализаций с коронавирусом, инфляция и окончание действия пособий по безработице, влияют не только на уровень жизни американцев, но и на продовольственные банки. В 2020 году государственная помощь и частные пожертвования помогали заполнить существующие пробелы.

По сравнению с прошлым годом продовольственные банки увеличили свои закупки на 58%, однако сокращение поддержки со стороны государства и пожертвований рядовых американцев, а также рост цен и сбои в цепочке поставок привели к тому, что уровень закупок стал ощутимо сокращаться. Это ставит под угрозу доступ к продовольствию тех, кто находится в наиболее уязвимом положении.

Как отмечает Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена не может игнорировать «надвигающийся кризис» на фоне наступления холодов и распространения новых штаммов коронавируса.

Ожидается, что конгресс предложит $2 миллиардов на программу чрезвычайной продовольственной помощи в 2022 году. Тем не менее американские продовольственные банки утверждают, что этого недостаточно, чтобы справиться с проблемой. По данным благотворительных организаций, им необходимо дополнительно ещё $900 млн, что агентство называет «разумной просьбой», которую «конгресс должен удовлетворить».