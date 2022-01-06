Названы вошедшие в состав коллективных сил ОДКБ подразделения от России

В состав коллективных миротворческих сил ОДКБ от РФ вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск, сообщил секретариат организации.

Уточняется, что российскую часть контингента направили в Казахстан самолеты военно-транспортной авиации ВКС России.

Передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане.

«В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач», – передает сообщение РИА «Новости.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.