Названы вошедшие в состав коллективных сил ОДКБ подразделения от России

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06.01.2022, 10:08, Новости дня
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В состав коллективных миротворческих сил ОДКБ от РФ вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск, сообщил секретариат организации.

Уточняется, что российскую часть контингента направили в Казахстан самолеты военно-транспортной авиации ВКС России.

Передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане.

«В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач», – передает сообщение РИА «Новости.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.



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