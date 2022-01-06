Во время беспорядков в Казахстане пострадали более тысячи человек

Более тысячи человек в Казахстане пострадали в результате массовых беспорядков, несколько сотен госпитализированы, десятки находятся в реанимации, информирует гостелеканал «Хабар24».

«Более тысячи человек в разных регионах Казахстана пострадали в результате массовых беспорядков, из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации, сообщили в минздраве», – приводит РИА «Новости» сообщение телеканала.

Кроме того, указывается, что преступники нападают на врачей: от действий преступников пострадали более 10 медицинских работников.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать следственную группу для выявления причин произошедших событий и привлечения виновных к уголовной ответственности.

Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.