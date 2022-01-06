 

Погромщики собрались на площади в Алма-Ате

06.01.2022, 10:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На площади Республики в Алма-Ате вновь собираются погромщики, между тем алматинцам рассылают смс-уведомления о проведении в городе антитеррористической операции.

«Там (на площади Республики – прим. ВЗГЛЯД) сейчас находится порядка 200-250 человек. Они постепенно подтягиваются на площадь. Полиции и военных пока нет», – передает «Sputnik Казахстан» в Telegram.

Кроме того, сообщается, что в Казахстане зимние каникулы школьников продлили до 17 января. В вузах и колледжах каникулы продлены до 24 января.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / Guardian – ЕС усмотрел в британских фильмах и телепрограммах угрозу для своего «культурного разнообразия»

31.07 / У супруги президента Бразилии диагностирован коронавирус

30.11 / Туркмения предложила ШОС развивать взаимодействие в энергетике

19.07 / Зеленский во время визита в Грузию побывал на границе с оккупированной Абхазией

26.12 / Назван простой способ омоложения

24.06 / МВФ предсказал РФ резкий экономический спад

25.06 / Грибаускайте: Рецептов борьбы с олигархами нет. Это будет бесконечная, тяжелая и болезненная борьба с постоянными потерями для всех

03.01 / Вирусолог оценил данные о новой смертельной «болезни X»

29.08 / Социал-демократы увеличили отрыв от блока Меркель перед выборами в Германии

19.11 / МИД указал на лживость заверений в ненаправленности ПРО США против России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика