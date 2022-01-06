Погромщики собрались на площади в Алма-Ате

На площади Республики в Алма-Ате вновь собираются погромщики, между тем алматинцам рассылают смс-уведомления о проведении в городе антитеррористической операции.

«Там (на площади Республики – прим. ВЗГЛЯД) сейчас находится порядка 200-250 человек. Они постепенно подтягиваются на площадь. Полиции и военных пока нет», – передает «Sputnik Казахстан» в Telegram.

Кроме того, сообщается, что в Казахстане зимние каникулы школьников продлили до 17 января. В вузах и колледжах каникулы продлены до 24 января.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.