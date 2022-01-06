NHS: признаки базальтоклеточного рака кожи

Онкологические заболевание эффективнее всего лечатся на начальных стадиях, поэтому важно вовремя их выявить. При обнаружении изменений в организме, появлении странных симптомов, необходимо обратиться в больницу. Насторожить должен такой тревожный симптом, как дефекты на коже.

Если на шее, ушах или лице появились белоснежные наросты, то это один из признаков онкологии. Базальтоклеточный рак кожи – наиболее распространенная форма рака.

Вовремя выявить болезнь важно для эффективного лечения. На последних стадиях шансы на выздоровление куда меньше.

Национальная система здравоохранения Великобритании (NHS) занималась изучением базальтоклеточной опухоли. Было установлено, что она выглядит как белая или восковая шишка. Порой наблюдаются просвечивающиеся кровеносные сосуды на ушах, шее, лице. С течением времени опухоль будет расти в размерах и начнет кровоточить.

При обнаружении симптомов следует обратиться к врачу. Интернет не заменит консультации и выводов эксперта.

Источник: lenta.ru