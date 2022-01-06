В Казахстане полиция сообщила о ликвидации в Алматы “десятков нападавших” на полицию и админздания

По ее словам, “десятки нападавших ликвидированы”, их личности идентифицируются.

Азирбек утверждает, что штурмовать, в частности, пытались в Алматы здания департамента полиции, районных управлений и отделов полиции.

Спикер полиции отметила, что антитеррористическая операция проводится в Алматы в районе “трех административных зданий”, и призвала граждан воздержаться от выхода из дома, пишет “Интерфакс”.

Агентство писало со ссылкой на очевидцев, что на улицах Алматы были вооруженные автоматическим оружием не только силовики, но и протестующие, и в городе слышались автоматные очереди.

“Мир 24” сообщает, что антитеррористическая операция проводится в Алматы совместно правоохранителями и военными.

В центре города военные “взяли в кольцо около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков, некоторые из которых с огнестрельным оружием”, а по периметру было размещено около 50 единиц техники, в том числе бронированной, отмечает телеканал. Журналисты рассказали, что было слышно около 10 выстрелов, “но стреляли не силовики”. Позже “Мир 24” уведомил, что силовики покинули площадь, и там “на баррикадах” остались несколько “погромщиков”, которые машут флагами.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. Были задержаны сотни протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это решение, протесты в стране продолжаются. Митингующие, в частности, требуют отстранения от власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который продолжает возглавлять правящую в стране партию.

В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

В МВД Казахстана заявили, что в ходе протестов и беспорядков погибло восемь правоохранителей. О погибших протестующих официально не сообщалось. Но провластные СМИ, в частности, Telegram-канал агентства “КазТАГ”, опубликовал видео, вероятно, с телами десятков погибших активистов.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Глава СКБ премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что миротворцев введут “на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране”.

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