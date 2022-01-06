“У меня нет газеты, радио, нет даже мегафона”. Ярославский утверждает, что он – не олигарх

“Во-первых, давайте тоже будем точнее – что такое понятие “олигарх”? Я уже 100 раз говорил, у меня уже язык болит, что я олигархом не являюсь. Не знаю, кто олигарх, не я это определяю. Но я точно не являюсь”, – сказал Ярославский.

По словам бизнесмена, он “ни на одно политическое решение никак повлиять не может”.

“Из того, что я знаю, что читал, олигарх – тот, кто влияет на принятие политических решений в стране, имея определенные инструменты – такие, как СМИ, группы в парламенте и так далее… У меня нет ни газеты, ни радио, ни даже мегафона. И у меня нет ни одного депутата, даже знакомого”, – отметил Ярославский.

Он добавил, что является владельцем футбольного клуба, но “это никак не атрибут”.

“Я же говорю: олигарх – это тот, кто влияет на политические решения. А как клуб влияет на политические решения? Никак. Мы не участвуем в агитации, ни за кого. Мы приносим удовольствие харьковчанам и всем тем, кто болеет за “Металлист”. И про себя не забываем”, – резюмировал Ярославский.

Ярославский – девятый в рейтинге самых богатых граждан Украины. Журнал “Forbes Украина” оценивает его состояние в $820 млн.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале. Зеленский подписал закон об олигархах 5 ноября.

Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, под закон об олигархах в Украине подпадают 13 человек. 30 декабря Данилов заявил, что закон должен заработать к концу мая 2022 года, тогда, ожидается, в Украине и назовут имена первых олигархов.

Согласно результатам опроса КМИС, почти две трети украинцев негативно оценивают деолигархизацию Зеленского.

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