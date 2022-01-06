 

Число полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев приближается к 14 млн

06.01.2022, 9:54, Новости дня
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“За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 104 844 человека. Из них вакцинированы первой дозой – 29 997 человек, получили две дозы – 70 164 человека, получили дополнительную дозу – 643 человека, получили ревакцинальную (бустерную) дозу – 4040 человек”, – говорится в сообщении

По данным Минздрава, в среду прививки делали 823 мобильные бригады иммунизации, 3318 пунктов и 438 центров вакцинации.

Больше всего прививок сделали 5 января в Днепропетровской области – 10 727. Регион лидирует и по числу введенных за все время дополнительных доз (делают людям, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты) – 2140, и бустерных (такую дозу вводят, чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается) – 4110.

“С начала кампании по вакцинации сделано 28 701 176 прививок. Вакцинированы 14 778 321 человек, из них получили первую дозу – 14 778 319 человек, получили две дозы – 13 905 862 человека, получили дополнительную дозу – 5399 человек, получили ревакцинальную (бустерную) дозу – 11 596 человек”, – объяснили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что в среду прививки делали четырьмя вакцинами, больше всего – от Pfizer (60 632).

Сутками ранее в Украине сделали 102 тыс. прививок от коронавируса.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря 2021 года на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.

Бустерную (ревакцинальную) дозу советуют вводить в период от 181-го до 270-го дня после завершения основного курса вакцинации. Дополнительную дозу вакцины можно получить через 28 дней после основного курса, рассказывал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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