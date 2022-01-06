Рассекречены шпионские снимки кроссовера Hyundai Venue 2022

Компания Hyundai готовится к выходу нового недорогого кроссовера Hyundai Venue 2022 модельного года.

Премьера состоится в течение первой половины наступившего года. Некоторые детали кузова уже раскрыты до презентации. Южнокорейские разработчики применили уникальный вид, который частично повторяет стилистику актуальных паркетников Creta и Tucson. Ранее опубликовали шпионские снимки, на которых видно стильную решетку радиатора, светодиодную оптику и дополнительные ходовые огни.

Кроме того, новинка получила стильную заднюю дверь, а также модернизированные фонари и спортивный обвес. Техническая начинка южнокорейского кроссовера пока умалчивается разработчиками.