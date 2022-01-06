 

Рассекречены шпионские снимки кроссовера Hyundai Venue 2022

06.01.2022, 9:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания Hyundai готовится к выходу нового недорогого кроссовера Hyundai Venue 2022 модельного года.

Премьера состоится в течение первой половины наступившего года. Некоторые детали кузова уже раскрыты до презентации. Южнокорейские разработчики применили уникальный вид, который частично повторяет стилистику актуальных паркетников Creta и Tucson. Ранее опубликовали шпионские снимки, на которых видно стильную решетку радиатора, светодиодную оптику и дополнительные ходовые огни.

Кроме того, новинка получила стильную заднюю дверь, а также модернизированные фонари и спортивный обвес. Техническая начинка южнокорейского кроссовера пока умалчивается разработчиками.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / Новый спикер киргизского парламента продержался на посту три дня

04.11 / В Италии вводят комендантский час из-за роста количества пациентов с COVID-19

25.06 / SSJ-100 аварийно сел в Краснодаре из-за отказа газовой турбины

30.07 / В районе предполагаемого крушения Ан-2 в Бурятии ввели режим ЧС

05.08 / В Госдуме дали оценку отказу БДИПЧ ОБСЕ направить наблюдателей на выборы

25.11 / Ученые рассказали, как устроен мозг у гимнастов

10.08 / МВД Беларуси сообщает о 3 тыс. задержанных. По данным правозащитников, задержаны 300 человек

18.03 / Ученый рассказал, стоит ли опасаться магнитиков на холодильниках и компьютерах

05.09 / Опубликован прогноз по росту цен на видеокарты AMD и NVIDIA

12.10 / Владельцы смартфонов Huawei в РФ останутся без некоторых приложений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика