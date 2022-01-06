Chevrolet вывела на тесты купеобразную версию кроссовера Tracker

В Сети опубликовали снимки обновленного кроссовера Chevrolet Tracker, который запечатлели на тестовых испытаниях.

По габаритам автомобиль практически идентичен актуальному поколению. Вместе с тем эксперты прогнозируют поступление кроссовера Chevrolet Tracker на российский рынок в текущем году. Новый образец тестировали на южнокорейских дорогах, тогда как внешний вид скрыт плотной защитной пленкой. Предполагается, что модель пока проходит начальный этап разработки.

Существенно видоизменили форму головной оптики, увеличили объем передних крыльев. Кроме того, новый автомобиль обладает просторным багажным отсеком, который никак не отражается на уровне комфорта для пассажиров. Пока остальные подробности скрыты разработчиками до презентации.