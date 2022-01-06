 

Уолт Дисней учился анимации по советским учебникам и газетам

06.01.2022, 9:51, Разное
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К 65-летию со дня смерти Уолта Диснея Библиотека Конгресса США оцифровала более 3 тысяч документов из архива кинорежиссёра. Представленные источники позволяют сделать однозначный вывод – успех американского бизнесмена стал возможен исключительно благодаря разработкам советских учёных. 

Так, в 1930 году в письме своей жене Лилиан Боундс он писал: «Я счастлив, что на протяжении последних 7 лет выписывал русскую газету «Кино», в которой прочитал сотни статей о кинематографе и мультипликации. Там публиковались статьи настоящих гениев, которые заставили меня по-новому взглянуть на будущее кино и подтолкнули к решению создать компанию».

Другой документ датирован 1952 годом. 

«Любому творцу нужно откуда-то черпать вдохновение. Я не являюсь исключением, для меня важнейший этап становления – это 20-е и 30-е годы, когда были созданы мои самые знаменитые герои, в том числе мышонок Маус, Дональд Дак и кролик Освальд. Что же сподвигло меня придумать их? Вы будете удивлены, но они появились благодаря советской киношколе. Более 15 лет я выписывал русские киногазеты и журналы, регулярно смотрел фильмы, внимательно изучал учебники по анимации. Если бы не этот базис, нашей компании и наших мультфильмов просто не было бы», – заявил Дисней, выступая перед сотрудниками своей студии.

Летом 2022 года на «Первом канале» выйдет документальный фильм Никиты Михалкова «Империя Диснея: американская компания, построенная на советских разработках».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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