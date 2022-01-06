Без зрителей, но с высокими гостями — Олимпиада в Пекине грозит превратиться в состязание китайских спортсменов

Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине должны начаться через месяц, пишет Das Erste. Из-за опасений, связанных с возможностью завоза новых штаммов коронавируса на материковый Китай, Олимпиада пройдёт в «пузыре»: иностранные зрители не смогут присутствовать на трибунах, а допуск местных болельщиков всё ещё находится под вопросом. Однако несмотря на неутешительную эпидемиологическую обстановку в самом Китае, отмена Игр на данный момент исключается.



AP

Церемонии награждения медалистов должны быть хорошо отрепетированы. В понедельник члены оргкомитета поднимаются на пьедестал, вешают на себя медали и машут воображаемым зрителям. Над олимпийскими кольцами красуется надпись «Пекин-2022». Китайская столица хочет показать, что готова к проведению зимних Игр после летней Олимпиады 2008 года. Ещё никогда в истории один город не проводил и летние, и зимние Игры, передаёт Das Erste.

В своём новогоднем обращении председатель КНР и генсек ЦК КПК Си Цзиньпин пообещал, что Китай «приложит все усилия» и подарит миру «великолепную Олимпиаду». По его словам, «мир находится в ожидании», но страна уже готова.

Игры должны пройти превосходно, пишет автор статьи. Китай не пожалел средств и усилий и построил вокруг столицы новые спортивные объекты и олимпийские деревни, больницы, изоляторы, шоссе и высокоскоростные железнодорожные магистрали.

Во время пресс-тура для журналистов в район Яньцин в середине декабря, в одну из трёх олимпийских деревень, организаторы представили горнолыжный склон и трассу для бобслея. Руководство Китая сделало акцент на экологичности предстоящих Игр.

Однако журналистам и неправительственным организациям проверить это непросто. Информационная политика китайских организаторов «более чем неубедительна». «В авторитарной народной республике нет свободы прессы. Открытая критика Игр не приветствуется и поэтому не существует», — пишет автор статьи. Однако иностранные спортсмены уже смогли опробовать бобслейную трассу. Многие из них были в восторге.

При этом часть спортсменов раскритиковала организацию контрольных испытаний спортивных объектов. Из-за политики «нулевой терпимости» к COVID-19, испытания проходили в «пузырях», полностью изолированных от остальной страны. Несколько спортсменов жаловались на то, как с ними обращались организаторы, например, в случае подозрений на коронавирус. Китай и Международный олимпийский комитет обещали исправить ошибки.

Сами Игры также пройдут в «пузыре». Иностранных зрителей в страну не пустят. Однако на сегодняшний день также неясно, смогут ли приобрести билеты на соревнования и китайские болельщики.

Пекин явно намерен не допустить «завоза» коронавируса в страну и его распространения. Китайское руководство, вероятно, опасается прежде всего более заразного штамма «омикрон», поскольку теперь ясно, что китайские вакцины «не защищают от заражения». В Китае также практически не сформирован и естественный коллективный иммунитет, считает автор.

Китай ведёт борьбу с коронавирусом с конца 2019 года. В Сиане, городе с 13-миллионным населением, уже почти две недели действует строжайший локдаун. Вероятно, виной тому штамм «дельта». В понедельник вечером в городе Юйчжоу в провинции Хэнань на востоке Китая также был введён локдаун. После трёх выявленных случаев заражения коронавирусом жителям разрешили покидать свои дома только в исключительных случаях. Кроме того, для всего населения города организовано массовое тестирование. О распространении какого штамма в данном случае идёт речь, пока неизвестно.

Отмена или перенос Игр не вариант для Китая. Международный олимпийский комитет также поддерживает идею проведения Олимпиады в срок. 1 января глава МОК Томас Бах заявил, что МОК с нетерпением ждёт начала зимних Игр и «очень надеется» на то, что Пекин «войдёт в историю» как первый город, принимавший зимнюю и летнюю Олимпиаду.

МОК, а также государственное и партийное руководство Китая «пропускают любую критику мимо ушей», считает автор статьи. На международном уровне КНР подвергалась критике в первую очередь за нарушения прав человека, в частности в отношении уйгуров.

Несколько стран, в том числе Великобритания, США и Австралия, объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады. Как и ожидалось, китайское руководство отреагировало с возмущением и призвало отказаться от политизации спорта. Германия и Европейский союз всё ещё не определились со своей позицией. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уже заявила, что откажется от поездки в Китай.

Некоторые спортсмены также отказались от участия. Национальная хоккейная лига объявила, что из-за пандемии её игроки не примут участия в олимпийском турнире. Кроме того, сохраняется вероятность заражения в ближайшие недели. В таком случае спортсменам не разрешат вылететь в Пекин.

За месяц до своего начала Олимпиада в Китае грозит «превратиться в мероприятие, в котором примут участие в основном китайские спортсмены», — без зрителей и с несколькими высокими гостями из-за границы, пишет Das Erste.