 

Белорусским омоновцам подарили путёвки в Казахстан

06.01.2022, 9:28, Разное
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МВД Беларуси совместно с посольством Казахстана выпустили заявление, в котором рассказали о бесплатном вручении порядка тысячи путевок сотрудникам ОМОНа и других силовых структур.

По словам казахского диппредставительства, в сегодняшнее время белорусских силовиков в Казахстане очень ждут и встретят их с большим гостеприимством.

– Наши ребята уже долгое время работают не покладая рук. Протест, конечно, сдулся, но некоторые товарищи проблемы создать все ещё хотят: кто красно-белый шарф напялит, кто комментарий в “телеграме” оставит. Много работы ещё осталось, но я подумал, что хлопцы то устали, наверняка уже в обморок падают от переутомления. Я посовещался с Касым-Жомартом Кемелевичем [Токаевым], он предложил организовать для парней экскурсию по Казахстану, а они взамен их коллегам из СОБРа различного рода мастер-классы покажут. Весело будет, в общем, — заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как сообщает МИД Казахстана, силовикам предложат посетить самые крупные города Казахстана. Также была опубликована и сама программа туристической поездки. Силовики остановятся у резиденции Президента Казахстана Токаева, где будут круглосуточно находиться с казахскими коллегами.

Помимо этого, в программу входит и показ мастер-классов по стрельбе, правильному использованию резиновой дубинки, нападению на автомобили и многому другому. В финале путешествия, будет проведена гонка на автозаках по улицам Нур-Султана.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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