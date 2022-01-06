 

В Роспотребнадзоре рассказали о случаях одновременного заражения гриппом и COVID

06.01.2022, 9:28, Новости дня
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В РФ зафиксированы случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом. В октябре оба вируса перенесла беременная женщина в Севастополе, сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

 «О случаях одновременного выявления коронавируса SARS-CoV-2 и гриппа мы знали почти с самого начала пандемии. Их регистрировали в разных странах, в том числе и в России… например, в октябре 2021 года в городе Севастополь у заболевшей беременной женщины одновременно обнаружили и вирус гриппа, и SARS-CoV-2», – передает РИА «Новости».

По словам Руженцовой, сочетание двух вирусов, поражающих дыхательную систему, как правило, способствует более тяжелому и длительному течению заболевания.



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