 

В Украине резко увеличился суточный прирост новых больных COVID-19

06.01.2022, 9:16, Новости дня
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“За сутки 5 января в Украине зафиксировано 6632 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 240, медработников – 182). […] За прошедшие сутки госпитализировано 2028 человек, летальных исходов – 187, выздоровело – 9 121 человек”, – говорится в сообщении.

4 января в стране подтвердили 4571 случай коронавирусной инфекции.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 689 291 случай коронавирусной инфекции, скончались 96 896 пациентов с COVID-19, выздоровели – 3 500 914 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2037961789700249

В Минздраве отметили, что 5 января в стране сделали 70 059 тестов на коронавирус, из них методом ПЦР – 32 812.

Больше всего новых инфицирований зафиксировано в Киеве (1173), больше всего смертей – в Днепропетровской области (21).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. С тех пор уровень заболеваемости COVID-19 в стране снижается.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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