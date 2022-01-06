Полиция Алма-Аты заявила о ликвидации нападавших при попытке штурма зданий

Десятки нападавших были ликвидированы при попытке штурма здания полиции в Алма-Ате прошлой ночью, сообщила официальный представитель департамента полиции Салтанат Азирбек в эфире телеканала «Хабар 24».

«Минувшей ночью экстремистскими силами предпринята попытка штурма административных зданий, Департамента полиции города Алма-Аты, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются», – передает ее слова ТАСС.

Кроме того, жителей нескольких улиц города просят не выходить из дома, передает «Sputnik Казахстан» в Telegram.

«По месту дислокации трех административных зданий проводится антитеррористическая операция», – сообщила Азирбек.

Ранее утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.

Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.