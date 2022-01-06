 

В Совфеде предложили контролировать скорость курьеров на велосипедах

06.01.2022, 8:58, Новости дня
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Агрегаторов доставки необходимо обязать ограничивать максимально возможную скорость курьеров на велосипедах и электросамокатах, а также следить за их экипировкой, сообщил сенатор Александр Башкин.

Он пояснил, что такие меры и обязательное обучение курьеров правилам ПДД позволит повысить безопасность граждан в крупных городах.

«Если человек использует велосипед или самокат в профессиональных целях, является, например, курьером, то это должна быть обязанность компании-работодателя обучить его правилам дорожного движения, экипировать, то есть выдать шлем и обязать носить его, а также отслеживать его перемещение по городу и его скорость с помощью современных средств навигации, уставленных на этих транспортных средствах», – сообщил Башкин РИА «Новости».

По мнению сенатора, скорость перемещающихся на велосипедах и электросамокатах курьеров не должна превышать 25 км в час.

«Нам, законодателям, стоит подумать, как вменить компаниям доставки обязанность следить за тем, чтобы курьеры не превышали скорость, соблюдали ПДД и носили необходимую экипировку», – отметил сенатор.

«Это будет действенная мера обеспечения безопасности на улицах городов», – добавил Башкин.

Он также предлагает проработать с правоохранительными органами вопрос об обязательной экипировке для велосипедистов и самокатчиков.

«Но регламентация движения велосипедистов и особенно самокатчиков необходима, поскольку они создают реальную опасность на дорогах, в первую очередь, для пешеходов. В пешеходных зонах обеспечены условия нашей безопасности от автомобилей, но не от самокатов, которые создают реальную опасность для людей и особенно детей», – заключил сенатор.

Ранее министерство транспорта представило финальную редакцию поправок к правилам дорожного движения (ПДД), которые ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах до 25 км в час.



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