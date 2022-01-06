Премьер Баварии осудил угрозы «зеленых» в адрес «Северного потока – 2»

Политика вошедших в правительственную коалицию «зеленых» вредит Германии, сообщил премьер земли Бавария Маркус Зедер.

По мнению Зедера, угрозы «зеленых» отказаться от использования «Северного потока – 2» «вредят прежде всего Германии». Он подчеркнул, что «Германия зависит от надежных поставок газа при сильном росте цен», передает ТАСС со ссылкой на dpa.

Зедер опасается «наивной и ненадежной внешней политики со стороны «зеленых», в частности, в отношениях с Россией. Он считает, что ситуация вокруг Украины серьезная, но «постоянно угрожать – это не решение», а новое правительство «говорит в два голоса».

Напомним, канцлер Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок выступили с прямо противоположных позиций по вопросу о судьбе газопровода «Северный поток – 2». Шольц заявил, что сертификация оператора «Северного потока – 2» никакого отношения к политике не имеет. Бербок же сказала, что «при нынешнем положении дел одобрить работу газопровода не представляется возможным». Однако позднее Бербок заявила, что достигла консенсуса с канцлером по теме «Северного потока – 2».