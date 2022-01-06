 

Банки временно прекратили работу в Казахстане

06.01.2022, 6:44, Новости дня
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Работа банков и фондовой биржи в Казахстане временно приостановлена, сообщил пресс-секретарь Нацбанка страны Олжас Рамазанов.

Рамазанов сообщил, что в соответствии с президентским указом в Казахстане «введено чрезвычайное положение». Учитывая контртеррористические операции и «сбои в работе интернета», Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк «сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций». Это делается для «защиты жизни и здоровья работников финансовых организаций и потребителей финансовых услуг». При этом «граждан и СМИ настоятельно просят доверять только официальным источникам информации», передает ТАСС со ссылкой на «Хабар 24».

Нампоним, из-за беспорядков руководство Казахстана ввело режим чрезвычайного положения по всей стране. По всему Казахстану было зафиксировано отключение интернета. Власти Казахстана считают, что страна столкнулась с «вторжением бандформирований», подготовленных за рубежом. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.



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