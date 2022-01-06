 

Мнение: О рождении сверхдержавы… Россия – всё?

06.01.2022, 6:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Что бы ни говорили, про экономику маститые политологи, советологи, кремленологи, настоящая сверхдержава начинается не с неё. И даже не с ядерных боеголовок и межконтинентальных ракет, как бы ни упорствовали в этом заблуждении различные аятоллы и всевозможные прочие кимы.

Настоящую сверхдержаву отличает всё перечисленное плюс умение вовремя сменить власть в зоне своих геополитических интересов, превращая тем самым эти страны в объекты своей внешней политики. Даже если до того они были чужими объектами.

И вот на глобальном политическом небосклоне ярко полыхнуло.

Казахстанские события – с протестами, отставками, погромами, жертвами и силовым разрешением конфликта с опорой на помощь извне – показали: сверхдержава родилась. И нет, это не про державную Россию.

Кто стоит за казахстанским «майданом»?

Явно не Запад, который, в общем, безмолвствует. Наивно думать, что, к примеру, #США организовали протесты в прикаспийском регионе, а затем перевели их в общенациональный масштаб, чтобы отвлечь внимание России от важных переговоров по безопасности с гегемоном и #НАТО. Будь так, очередная Виктория Нуланд раздавала бы печеньки в Алматы, а из Белого дома звучали бы грозные предостережения о ненасилии. Нынешний президент Касым-Жомарт Токаев, при всём к нему уважении, тоже не смог бы организовать протесты под носом у политически всевластного елбасы, возглавлявшего к тому же Совет безопасности республики. России тоже до крайности невыгодна замятня в Казахстане именно сейчас, когда на кону глобальнгая систем а безопасности.

Остаётся единственный вариант и единственный игрок, всё ещё остающийся в тени. Он окреп экономически уже более, чем достаточно.

Он активно строит свою зону влияния на двух континентах. И он, в силу своей давнишней философии, подразумевающей и определённую систему ценностей, выбирает максимально скрытые методы действий.

Да, раньше его можно было списывать со счетов именно в плане геополитического влияния. Теперь это стало бы огромной ошибкой. Отчасти по этой причине Запад позволил России вмешаться в казахстанские события. Ведь это ослабит или хотя бы затормозит реального геополитического соперника.

Вы ведь уже догадались, о ком речь? Кто попытался превратить Казахстан в объект своей геополитики?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / Воздушно-космические войска России приняли на вооружение новые истребители МиГ-35

17.07 / Кириенко поддержал идеи по развитию платформы “Россия – страна возможностей”

24.02 / Экс-возлюбленная Баскова Кальчева раскрыла причину расставания с ним

28.04 / Неизвестные покрасили все яйца в доме Александра Невзорова

29.10 / Изнасилование — вопрос собственности

21.08 / История: СССР выстоял бы и без ленд-лиза

25.10 / В России зарегистрировали 37 930 новых случаев коронавируса

23.07 / После тебя: факты, рекорды и самые яркие кадры Евро-2020

19.11 / Дадут ли зарубежным вакцинам «зелёный свет» в России?

01.11 / Минимум три теракта против Франции в один день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика