Мнение: О рождении сверхдержавы… Россия – всё?

Что бы ни говорили, про экономику маститые политологи, советологи, кремленологи, настоящая сверхдержава начинается не с неё. И даже не с ядерных боеголовок и межконтинентальных ракет, как бы ни упорствовали в этом заблуждении различные аятоллы и всевозможные прочие кимы.

Настоящую сверхдержаву отличает всё перечисленное плюс умение вовремя сменить власть в зоне своих геополитических интересов, превращая тем самым эти страны в объекты своей внешней политики. Даже если до того они были чужими объектами.

И вот на глобальном политическом небосклоне ярко полыхнуло.

Казахстанские события – с протестами, отставками, погромами, жертвами и силовым разрешением конфликта с опорой на помощь извне – показали: сверхдержава родилась. И нет, это не про державную Россию.

Кто стоит за казахстанским «майданом»?

Явно не Запад, который, в общем, безмолвствует. Наивно думать, что, к примеру, #США организовали протесты в прикаспийском регионе, а затем перевели их в общенациональный масштаб, чтобы отвлечь внимание России от важных переговоров по безопасности с гегемоном и #НАТО. Будь так, очередная Виктория Нуланд раздавала бы печеньки в Алматы, а из Белого дома звучали бы грозные предостережения о ненасилии. Нынешний президент Касым-Жомарт Токаев, при всём к нему уважении, тоже не смог бы организовать протесты под носом у политически всевластного елбасы, возглавлявшего к тому же Совет безопасности республики. России тоже до крайности невыгодна замятня в Казахстане именно сейчас, когда на кону глобальнгая систем а безопасности.

Остаётся единственный вариант и единственный игрок, всё ещё остающийся в тени. Он окреп экономически уже более, чем достаточно.

Он активно строит свою зону влияния на двух континентах. И он, в силу своей давнишней философии, подразумевающей и определённую систему ценностей, выбирает максимально скрытые методы действий.

Да, раньше его можно было списывать со счетов именно в плане геополитического влияния. Теперь это стало бы огромной ошибкой. Отчасти по этой причине Запад позволил России вмешаться в казахстанские события. Ведь это ослабит или хотя бы затормозит реального геополитического соперника.

Вы ведь уже догадались, о ком речь? Кто попытался превратить Казахстан в объект своей геополитики?

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