Кремль опубликовал решение ОДКБ направить миротворцев в Казахстан
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Пресс-служба Кремля опубликовала заявление председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ – премьер-министра Армении Никола Пашиняна о решении ОДКБ направить миротворцев в Казахстан.
Заявление опубликовано на сайте президента России.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Пашинян, который на 2022 год назначен председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщил, что Совет «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
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