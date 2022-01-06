КНДР объявила об испытании «сверхзвуковой» ракеты

Северная Корея заявляет, что провела испытание «сверхзвуковой» ракеты в среду, сообщают информационные агентства Южной Кореи.

Как передает «Ренхап» со ссылкой на заявление КНДР, ракета «пролетела 700 км и точно пропала в цель», передает РИА «Новости».

«Ренхап» заявило, что КНДР, вероятнее всего, запустила баллистическую ракету малой дальности, и предположило, что пуск был произведен в рамках северокорейских зимних военных учений.

Накануне береговая охрана Японии и южнокорейский Комитет начальников штабов сообщали, что Северная Корея запустила неопознанный снаряд – возможно, баллистическую ракету – в сторону Японского моря.