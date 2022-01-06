 

Мнение: Первый Елбасы пошел

06.01.2022, 5:34, Разное
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А Алма-Атинской области снесли первый памятник Назарбаеву. Есть мнение, что далеко не последний.

Сам Назарбаев продолжает отмалчиваться.
Хотя бы сказал чего. Например "Я устал, я ухожу" или "Я построил Казахстан и я вам его не отдам". В общем, многое мог бы сказать с 2 января, но не говорит. Тупо сидит в кустах и отмалчивается.
Хотя до сегодняшнего дня он был, на минуточку, главой Совета Безопасности Казахстана.

Трансляция по событиям в Казахстане продолжается в телеграм – https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad



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