Мнение: Первый Елбасы пошел

А Алма-Атинской области снесли первый памятник Назарбаеву. Есть мнение, что далеко не последний.

Сам Назарбаев продолжает отмалчиваться.

Хотя бы сказал чего. Например "Я устал, я ухожу" или "Я построил Казахстан и я вам его не отдам". В общем, многое мог бы сказать с 2 января, но не говорит. Тупо сидит в кустах и отмалчивается.

Хотя до сегодняшнего дня он был, на минуточку, главой Совета Безопасности Казахстана.

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