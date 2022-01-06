 

Мнение: Режим ЧП

06.01.2022, 5:26, Разное
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Чрезвычайное положение введено по всей территории Казахстана. Теперь Токаев, решив задачу устранения Назарбаева, должен решать задачу собственного спасения и удержания власти. На всё про всё у него сутки-двое. Если протест не начнет спадать, люди не вернутся по домам — начнется хаос, с которым в условиях коллапса всей силовой машины справляться будет некому. А значит — проблему выйдут решать на улицу «авторитетные люди». Преступность, корпоративные структуры начнут брать управление на территориях под свой контроль. Официальная власть будет вынуждена считаться с новыми спонтанными властями на местах, сокращая зоны своего присутствия и контроля.

Пару месяцев такой вольницы — и официальная власть будет вынуждена приглашать внешние силы для наведения порядка хотя бы в ключевых точках, замкнувшись в какой-нибудь «зеленой зоне». [Пока я это писал, такие призывы уже начались: Токтар Аубакиров, первый космонавт-казах заявил, что Казахстана необходимо обратиться за помощью в ОДКБ. "Если нам в Казахстане не хватает наших сил подавить… давайте прибегнем к помощи тех, с кем мы заключили договор. Этот договор есть ОДКБ. Если сюда войдут войска ОДКБ, лишним не будет".]

Всё происходит слишком быстро, но ничего необычного — в диктатурах нет оппозиции, которая могла бы взять на себя ответственность в переходный период. Эта оппозиция будет сейчас возникать и структурироваться стихийным образом, и чем дольше будет тянуться период хаоса, тем более радикальной в конечном итоге она станет.

Токаев уже заявил о том, что возможно, состоятся выборы в парламент. Решение логичное, но нужно понимать, что на этих выборах никакие рафинированные интеллигенты не будут иметь никаких шансов. К власти на нынешней волне придут грубые и жесткие люди с улицы с весьма радикальными лозунгами и взглядами. И с этими людьми Токаев может не справиться.

Поэтому у него нет времени: либо он сумеет взять под контроль обстановку в ближайшие несколько дней, либо все перейдет к вязкому и очень длительному периоду гражданской смуты.

Источник: Эль Мюрид



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