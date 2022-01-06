Доступ к интернету пропал в Алма-Ате

В Алма-Ате вновь нет доступа к интернету, сообщают информационные агентства.

Кроме того, сайты ряда органов власти Казахстана, в том числе сайт президента, в ночь на четверг вновь перестали работать. В частности, речь идет о сайтах министерств, администраций городов, аэропортов и департаментов полиции, передает ТАСС.

Нампоним, из-за беспорядков руководство Казахстана ввело режим чрезвычайного положения по всей стране. По всему Казахстану было зафиксировано отключение интернета. В среду многие сайты органов власти не работали. Позднее в нескольких районах интернет вернулся.