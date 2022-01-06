 

Россия собралась передать Казахстану спутник и три системы на Байконуре

06.01.2022, 4:28, Новости дня
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Источник на космодроме Байконур рассказал, что РФ намерена передать Казахстану в рамках запланированного вывода из аренды неиспользующихся объектов.

По словам источника РИА «Новости», в первой половине 2022 года планируется передать не использовавшийся ранее телекоммуникационный спутник «Экран-М» и «три технологические системы космодрома». Кроме того, Казахстан может получить универсальный контрольно-испытательный комплекс, системы дистанционного управления заправкой и вспомогательными системами.

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что «Экран-М» доставили на Байконур, но не запустили, поскольку не требовалось расширять орбитальную группировку – система таких же аппаратов работала исправно. Если не были нарушены условия хранения, спутник, вероятно, по-прежнему может быть запущен и работать в космосе.

Напомним, источники сообщали, что РФ собирается вывести из аренды 16 объектов космодрома Байконур, они будут переданы Казахстану до конца 2022 года. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о переломной ситуации на космодроме Байконур, где нужно строить новые стартовые площадки.

Рогозин пояснил, что среди оставшихся стартов – два для ракет «Протон», которые должны быть выведены из эксплуатации после 2024 года, и один для ракет «Союз», построенный еще в 1961 году и используемый в том числе и по пилотируемой программе. Расчетный ресурс этой площадки составлял 25 пусков, но уже выполнено более 400.



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