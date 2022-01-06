Мнение: Жандарм Евразии



Слой пудры на Токаеве, безусловно, впечатляет

Мда, события развиваются с калейдоскопической быстротой, причем как обычно – в худшую сторону из всех возможных. “Армия России поможет Казахстану подавить протесты. Президент попросил помощи. В ОДКБ входят Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Как утверждает «Эхо Москвы», из России и Беларуси в скором времени прибудут силовики для подавления протестов в Казахстане”.

Час от часу не легче. Путин, похоже, на старости лет решил в быстром темпе пробежать по всем граблям, на которые в свое время не решился наступить Ельцин – в силу своей, с одной стороны, природной интуиции, а с другой – видимо, из-за элементарной брезгливости. Вообще, использовать армию Россию как КАРАТЕЛЕЙ, да еще в чужом государстве – это уже полное дно. Возможно, Путину, мнящему себя “геополитиком”, не дают покоя лавры Николая Первого, которого в середине 19 века прозвали “жандармом Европы” – за то, что он бескорыстно (!) подавлял разного рода восстания 1848 года, отправляя войска на Дунай, в Польшу и “для спасения Австрийской монархии” (которая Россию отблагодарила уже через 8 лет, вступив в коалицию противников РИ в Крымской войне).

У Путина труба пожиже – и он мчится к титулу всего лишь “жандарма Евразии”. Дальновидно, чего уж: сегодня, значит, российские войска “помогут” подавлять народные волнения в Алма-Ате и Жанаозене – а завтра, глядишь, благодарные казахи пришлют свой спецназ, какую-нибудь “Дикую дивизию”, разгонять демонстрации и избивать людей дубинками в Москве, Питере или Барнауле. Взаимопомощь! Не для этого ли существует ЕврАзЭС – или как там его, черта?

Полный абсурдизм происходящего не поддается анализу. Главный вопрос – С ЧЕГО РФ должна избивать людей в Казахстане? Если у “евразов” военный союз – то разве Казахстан подвергся нападению извне? Забавно получается: когда на армянский анклав в прошлом году напали в прямом смысле, военной силой – Россия предпочла самоустраниться; а когда в Казахстане сугубо внутренние разборки – вмешаемся? Где логика?

И – самый щекотливый вопрос: обезумевший от страха Токаев призывает своих “союзников” из РФ и Белоруссии “помочь войсками” против его собственных граждан. Ок, но что у Казахстана с собственной армией? Ее что, не существует?! Очевидно, при ответе на этот вопрос казахские напомаженные лидеры начинают мяться и жаться, но суть примерно понятна: армия, мол, есть, НО… То есть армия или не готова стрелять в своих, или и вовсе “не вполне надежна”. Если второе – то, объективно говоря, получается, что россиян приглашают поучаствовать в интересном мордобитии не только ЗА казахских военных, но и, возможно, еще и ПРОТИВ них. Если еще проще сказать – Токаев, недолго думая, приглашает Россию поучаствовать в казахской Гражданской Войне, которая там вот-вот начнется.

Это то, что делать нормальному политику вообще нельзя, никак. Участвуя в чужой гражданской, ты неизбежно получаешь ненависть ВСЕХ сторон конфликта, это аксиома. Это просто будет означать – испоганить образ России и вообще русских на предстоящие 50 лет вперед. И, главное, ЗАЧЕМ?? РФ уже влезла в подобное на Украине – естественно, что нас там ненавидят сейчас все – и в Донбассе, и в Киеве: первые за то, что “предали” и помогли недостаточно, вторые – за то что “предали” и вообще помогали. Но на Украине хотя бы хватило ума не втягиваться официально, именно как Россия и российская армия – обошлись поставками вооружения и добровольцев. А тут-то – ОФИЦИАЛЬНО!!.. Чтоб уж зашквариться – так зашквариться!

Все ж очень надеюсь на одно – на всем известную путинскую трусость и нерешительность. Он все-таки крайне неохотно втягивается в любые военные авантюры – и в данном случае это плюс. Может быть, он все-таки кинет дурака Токаева, который уже вовсю готовится “действовать максимально жестко”.

Тут ведь надо еще отчетливо понимать, что “действовать жестко” в любом случае не получится – ни у Токаева, ни у Путина. РФ – колосс на глиняных ногах, нас в Казахстане, помимо всего прочего, просто отдубасят. Я не дам ломаного гроша за российскую “карательную мощь” (что, с точки зрения кармы, даже хорошо, конечно). Путина как раз спасало все это время то, что он никуда не лез ОФИЦИАЛЬНО.

UPD. Увы, оптимизм неуместен. Судя по тому, что у нас на радио и на ТВ уже вовсю идет подготовительная PR-кампания, расписывающая, какие “бяки” восставшие и как они там все ужасно бушуют – шансов нет. Вот типичный образчик: “На фоне протестов в городе начались погромы и мародерство, порядка 400 кафе, магазинов и офисных зданий были разграблены. Мародеры также сжигали машины, в том числе принадлежавшие экстренным службам.

Ранее стало известно, что более 500 человек, в том числе 130 женщин и пожилых людей пострадали в ходе протестов и погромов в Алма-Ате. Также были опубликованы кадры из аэропорта Алма-Аты, захваченного 5 января протестующими. По некоторым данным, аэропорт полностью разгромлен”.

Включили спецпропаганду на полную, дальше – только война.

ПОДСТАВА страшнейшая, по долгосрочным последствиям это будет еще хуже, чем Крым и все за ним последовавшее.