Мнение: Протесты в Казахстане. 05.01.2022. Вечер

Основное по ситуации в Казахстане на вечер 5 января.

1. Предельно очевидно, что осуществляется подготовленная и неплохо координируемая попытка свержения существующего политического режима в Казахстане. В качестве одного из лидеров "нового демократического Казахстана" пытаются продать бывшего министра при Назарбаеве, который сейчас сидит в Киеве и призывает свергать Токаева. Власти уже традиционно запаздывают с реакцией, наглядно демонстрируя, что никаких уроков из происходившего недавно в Белоруссии они не извлекли.

2. Согласно данным МВД в течение суток силовики потеряли 8 убитыми и 317 ранеными. Сообщается также о нескольких сотнях пострадавших протестующих, об убитых подтвержденных данных пока нет, но они вполне могут быть. В общем, кровушка уже льется и пока что процесс идет по нарастающей. Не хватает известных "неизвестных снайперов", чтобы осуществить возгонку процессов.

3. ЕС призвал "уважать право на мирный протест". США официально отрицают, что они причастны к происходящему в Казахстане. Тем не менее еще 16 декабря посольство США выпустило предупреждение для граждан США, в котором прямым текстом говорилось о скорых протестах против Назарбаева и Токаева. Еще до повышения цен на газ.

4. Первый космонавт незалежного Казахстана призвал к вводу войск ОДКБ на территории республики для восстановления порядка. Такая опция у Казахстана действительно есть, но как сегодня отметили в Кремле, запросов о помощи из Казахстана не поступало. Во всяком случае официально. Лишь вечером Токаев заявил, что счиает уместным и своевременным обращение за помощью к ОДКБ, что де-факто действительно может открыть дорогу к сценарию к вводу войск стран-участниц ОДКБ для восстановления порядка в Казахстанский Федеральный Округ Независимый Казахстан. В теории, это могут быть даже не российские, а скажем киргизские или армянские военные.

5 К вечеру 5 января власти потеряли контроль над несколькими городами (включая Алма-Ату) и 3 аэропортами. Астана и Павлодар контролируются силовиками. В захваченных городах на руках у протестующих уже сотни, если не тысячи единиц стрелкового оружия захваченных в оружейках КНБ и МВД, а также отобранного у полицейских, гвардейцев и военных. Среди погибших силовиков уже сегодня были убитые из огнестрела.

6. Также стоит отметить, что в захваченных городах царит анархия, грабежи и мародерство. Уничтожены сотни машин, из них спецтехника составляет меньшую часть. В аэропорту Алма-Аты разграбили Duty Free. Кадры из Алма-Аты ярко напоминают последствия недавних протестов BLM в США. Помимо централизованным погромов и грабежей, расцветает и молекулярная преступость.

7. Власти Казахстана наконец то созрели до мысли, что ЧП надо вводить на всей территории страны. Тормозной путь составил около суток.

Единственное, что смогли более менее осуществить, так это обрубить интернет на большей части территории страны и частично заглушить связь. Попутно начал осыпаться электронный банкинг. К вечеру она начала частично подниматься. Гос.ТВ находится в прострации (как Гос.ТВ Белоруссии в августе 2020-го – как бы из Москвы не пришлось очередную команду специалистов по информационной войне туда отправлять). Никаких митингов за Токаева и Назарбаева нет и близко. Но эту уже привычная картина. Токаев явно не Лукашенко, который начнет собирать митинги за себя и идти к враждебной толпе ее переубеждать.

8. Обещания Токаева жестко подавлять протесты пока что остаются просто словами. Чем дольше затягивают с этим, тем более кровавыми будут последствиями. Если конечно уже не принято решение о самосливе в духе Януковича или Саргсяна.

9. Налицо активная работа украинских и НАТОвских ИПСО по Казахстану, что особенно ярко заметно по Фейсбуку и Твиттеру, где печатают методички и призывы идентичные "Белоруссия-2020". Нехта сменила логотип на цвета казахского флага. Сегодня мы все казахи. Очевидно, что газ ставший спусковым крючком протестом тут уже даже не на втором плане. Ключевой вопрос – смогут ли снести казахские власти и какой вектор в этом случае примет Казахстан. При этом при любом раскладе, кто бы не победил, казахи станут жить не лучше, а хуже, потому что либо их ждет реакция после подавления протестов, либо традиционный суповой набор майданных последствий, не исключая потери части территории и гражданской войны. Грузия, Украина, Армения не дадут соврать. Никакой Норвегии и Швеции в Казахстане конечно же не будет.

10. Несмотря на различные слухи о том, что "российский спецназ летит в Казахстан", "ЧВК Вагнер взяла под охрану Байконур", "в Северном Казахстане формируются отряды самообороны" и т.п. никаких фактических подтверждений этому нет. Это либо предположения, либо слухи, либо вбросы. Хотя конечно можно представить скучающего полковника Уткина в Банги, которому на телефон сыпятся просьбы о помощи из Хартума, Астаны и Бамако и он такой раздумывает, кому бы ответить и где будет снят очередной фильм из франшизы про "туристов".

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